Нардепи пропонують створити Національний меморіальний комплекс геноциду в Україні

До українського парламенту внесли законопроєкт з ініціативою створення Національного меморіального комплексу. Мовиться про вшанування жертв воєнних злочинів російського режиму в Україні.

Автором законопроєкту є нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда. У документі мовиться, що дії тоталітарного режиму Росії були спрямовані на організацію геноциду українського народу.

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Меморіал має стати цілим комплексом

Наслідком цих дій стало знищення великої кількості людей, намагання руйнування соціальних основ українського народу, його вікових традицій, духовної культури і етнічної самобутності,

– зазначено в законопроєкті.

Меморіал мають розмістити на спеціально відведеній ділянці. Автор пропонує, щоб комплекс складався з музею, монументальної пам'ятної споруди, адміністративної будівлі дослідницького центру для здійснення наукової та пошукової роботи.

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У законопроєкті зазначили, що Меморіал варто розмістити у місті Буча, що на Київщині. Проєкт мають визначити під час проведення міжнародного конкурсу. Щодо фінансування – то воно відбуватиметься з держбюджету з міжнародною підтримкою.