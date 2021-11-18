Нардепи відклали розгляд закону про столицю

Верховна Рада 18 листопада відклала розгляд законопроєкту про столицю за спеціальною процедурою. Перед тим депутати від "Європейської Солідарності" блокували трибуну.

Корнієнко кликав на нараду керівників фракцій

У Верховній Раді планували схвалити законопроєкт без розгляду правок. Однак частина нардепів обурилася через це.

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Після блокування трибуни голова Ради Руслан Стефанчук скликав нараду з керівниками депутатських фракцій та груп. За підсумками вони вирішили наразі не голосувати за спецпроцедуру.

Тимчасово відкладаємо розгляд питання, пов'язаного зі спецпроцедурою,

– заявив Стефанчук.

Депутатські фракції і групи мають надати кількість важливих для них поправок до законопроєкту про столицю, а також документу щодо змін до закону про місцеві державні адміністрації.

Зауважимо, політики особливо обурилися, коли на голосування щодо спецпроцедури винесли законопроєкт про місцеві держадміністрації. Вони заявили про "порушення регламенту у роботі Ради".

Що відомо про законопроєкт про столицю

Закон передбачає, що голова Київської міської державної адміністрації не може бути й мером міста. Столична влада виступає проти цього.

Київській міській раді нададуть право створити власний самостійний виконавчий орган, який буде гарантувати реалізацію рішень.

Водночас КМДА позбавлять будь-яких господарчих функцій. Її перетворять в орган із забезпечення законності. Так є по всій Україні.

Закон можна розглядати за спецпроцедурою, якщо до нього подали не менше ніж 500 поправок. Для цього слід зібрати підписи 150 нардепів. Тоді рішення про спецпроцедуру схвалює парламент.