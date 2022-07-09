У Раді планують зайнятися нардепами, які виїхали з України після початку війни
Джерело:Інтерфакс-Україна
У парламенті планують створити Тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме, чому деякі народні обранці покинули Україну після початку повномасштабної війни. У Раді кажуть, що таким депутатам зарплату не виплачують.
Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Він зазначив, що ТСК може бути створена вже найближчим часом і рекомендує відповідні рішення Раді.
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Такі депутати не мають працювати в парламенті України, – Стефанчук
Зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту,
– сказав Стефанчук.
Народні обранці, які не беруть участь в пленарних засіданнях та роботі комітетів, не отримують зарплат. Те саме стосується і їхніх помічників.
Нардепів, проти яких є кримінальні справи, відкликали з комітетів
Стефанчук додав, що є такі нардепи, проти яких вже порушили кримінальні справи. Мовиться передусім про Віктора Медведчука та Олексія Ковальова. Їх вже відкликали з їхніх посад у комітетах.
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У Раді поменшало нардепів: коротко
- За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, у парламенті зараз 420 народних депутатів.
- Олігарх Вадим Новинський відмовився від депутатського мандату, мотивуючи це бажання працювати в гуманітарній, а не політичній сфері.
- За позбавлення депутатських повноважень Новинського проголосували 295 обранців. Сам олігарх був відсутній.
- Також з податкового комітету Ради виключили і Олексія Ковальова. Нардеп-колаборант пішов на співпрацю з ворогом на окупованій Херсонщині.
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