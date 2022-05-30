Нардепи збираються висловити недовіру омбудсменці Денісовій

Депутати Верховної Ради мають намір висловити недовіру Людмилі Денісовій – уповноваженій парламенту з прав людини.

Нардепи мають намір схвалити таке рішення на засіданні 31 травня. Про це розповіла сама Денісова на пресконференції, інформує 24 канал.

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Збір підписів за звільнення

Денісова отримала повідомлення щодо збору підписів депутатів про оголошення їй недовіри та відсторонення від посади. Омбудсменка стверджує, що звільнити її вирішили нібито після наради у президента.

Мені тільки що стало відомо, що за командою президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженій Верховної Ради з прав людини,

– сказала Денісова.

Голова правління ГО "ZMINA. Центр прав людини" Тетяна Печончик теж підтвердила, що Денісову хочуть звільнити. За її словами, конституційних підстав для цього немає. "Українська правда", посилаючись на 2 свої джерела, також писала про можливість звільнення Денісової.

Денісова говорить про тиск

Омбудсменка каже, нібито владу не влаштовує її активність, зокрема, щодо збору інформації на тимчасово окупованих територіях. Вона стверджує про тиск.

Крім того, Денісова наголосила, що її звільнення буде незаконним, адже є певна невідповідність цій процедурі через зміни до закону щодо функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час воєнного стану. Вона каже, що відсторонення від посади можливе на основі критеріїв про "недієздатність", "порушення" чи "проступок", які повинні трактувати вузько.

Що відомо про Людмилу Денісову

Політикиню призначили на посаду омбудсменки ще у 2018 році. Це рішення підтримали 280 депутатів.

Тоді вона була нардепкою від "Народного фронту".

Раніше Денісова обіймала посаду міністерки соціальної політики в уряді Арсенія Яценюка – з 27 лютого по 2 грудня 2014 року.

Потім очолювала Постійну делегацію України в Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

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