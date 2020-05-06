Нардепи закликали Шмигаля запобігти зниженню частки електроенергії з АЕС
Група народних депутатів звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації. Водночас у Міненерго кажуть, що якби держава не зменшила обсяги виробництва атомної енергії, на ринку виникнув би надлишок енергії, за який довелося б заплатити 4 мільярди гривень на рік.
Нардепи також закликали Шмигаля відповідно переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи України. Відповідне звернення має в своєму розпорядженні агентство Інтерфакс-Україна.
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Про що мовиться у зверненні
У своєму листі до Шмигаля нардепи вони відзначають, що ринок електроенергії оперативно реагує на зміну структури енергетичного балансу, зокрема зростання частки ТЕС на тлі обмежень АЕС.
"Середньозважена ціна е/е, яка була реалізована на ринку "на добу вперед" (у травні, але період не уточнюється – 24 канал), зросла на 13% в порівнянні з квітнем 2020 року, що збільшило фінансове навантаження на внутрішнього виробника, підприємства житлово-комунального сфери і державний сектор економіки", – мовиться у тексті звернення до прем’єра.
Загроза віялових відключень
У зв'язку зі зниженням частки атомної електроенергії у структурі генерації, зростання кінцевої вартості ресурсу продовжиться і надалі, вважають депутати. Крім того, на їхню думку, обмеження АЕС сприятимуть зростанню ризику віялових відключень електрики.
Негатив для "Енергоатому" та довкілля
Крім того, в документі вказується, що обмеження АЕС негативно відіб'ється на фінансових показниках "Енергоатому", який надалі потребуватиме значної фінансової підтримки з боку держави.
Депутати також стурбовані впливом на довкілля застарілих блоків ТЕС і ТЕЦ.
Окреме занепокоєння викликає питання впливу на довкілля генерації е/е застарілими енергоблоками ТЕС і ТЕЦ без встановлених електрофільтрів,
– зазначено в повідомленні.
Тож нардепи просять запобігти зниженню частки АЕС у структурі виробництва, а також надати ініціаторам листи-копії документів, що містять розрахунки, техніко-економічні обґрунтування і прогнози, на підставі яких в кінці квітня 2020 року відбувся перегляд прогнозного балансу.
Хто підписав звернення до Шмигаля
В цілому звернення підписали 97 народних депутатів. Усі – зі "Слуги народу".
- Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев,
- глава парламентського енергетичного комітету Андрій Герус,
- заступник глава енергетичного комітету Олег Семінський,
- член енергокомітету Андрій Жупанин,
- нардеп Олександр Дубінський,
- нардеп Жан Беленюк.
Позиція Міністерства енергетики
В. о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець під час круглого столу заявила, що в разі, якби держава не переглянула енергетичний баланс та не зменшила обсяги виробництва атомної енергії, на ринку виникнув би надлишок енергії, за який довелося б заплатити 4 мільярди гривень на рік.
Ми повинні розуміти – якщо ми не зменшуємо виробництво атомної енергії, ми повинні сплачувати і за атомну генерацію, яка була б надлишковою та створювала небаланси в енергосистемі, і одночасно платити за обмеження виробництва з відновлюваних джерел,
– сказала Буславець.
За її словами, наразі в енергосистемі України – найбільша криза за всю новітню історію. Генеруючі електростанції виробляють надлишок електроенергії, бо її споживання впало на 9%. Маневрові електростанції навпаки відчувають дефіцит. Як наслідок, всі генеруючі потужності працюють у збиток.
При цьому, в Україні зростає кількість "зелених" електростанцій, у яких держава зобов'язана викуповувати електроенергію за підвищеними тарифами.
Що відомо про зменшення електроенергії з АЕС
- 21 квітня Запорізька АЕС відключила другий блок від енергосистеми і вивела його в резерв у зв'язку з балансовими обмеженнями.
- Пізніше стало відомо, що "Енергоатом" після перегляду прогнозного балансу енергосистеми скерував до "Укренерго" доопрацьований оперативний графік експлуатації блоків АЕС в 2020 році. Згідно з ним, "Енергоатом" готується до виведення в резерв з 10 травня енергоблоку №6 Запорізької АЕС і енергоблоку №3 Рівненської АЕС.
- Передбачається і робота на зниженій потужності низки енергоблоків АЕС у різних областях України.
- Оператор системи передачі "Укренерго" неодноразово наголошував, що обмеження базового навантаження АЕС пов'язані зі зниженням на тлі пандемії і сезонного потепління споживання електроенергії. Це дозволяє значно зменшити профіцит електроенергії в енергосистемі, забезпечивши при цьому збільшення частки напівпікової теплової генерації.
- Водночас Міненерго заявляло, що переглянутий прогнозний баланс передбачає обмеження виробництва для всіх типів традиційної генерації, включно з теплоелектростанціями. Однак менший відсоток зниження теплової генерації в порівнянні з атомною, за даними відомства, пов'язаний виключно з тим, що в умовах браку традиційної маневреної генерації ГЕС забезпечувати необхідні резерви в енергосистемі повинні ТЕС.