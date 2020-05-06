Нардепи закликали Шмигаля запобігти зниженню частки електроенергії з АЕС

Група народних депутатів звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації. Водночас у Міненерго кажуть, що якби держава не зменшила обсяги виробництва атомної енергії, на ринку виникнув би надлишок енергії, за який довелося б заплатити 4 мільярди гривень на рік.

Нардепи також закликали Шмигаля відповідно переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи України. Відповідне звернення має в своєму розпорядженні агентство Інтерфакс-Україна.

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Про що мовиться у зверненні

У своєму листі до Шмигаля нардепи вони відзначають, що ринок електроенергії оперативно реагує на зміну структури енергетичного балансу, зокрема зростання частки ТЕС на тлі обмежень АЕС.

"Середньозважена ціна е/е, яка була реалізована на ринку "на добу вперед" (у травні, але період не уточнюється – 24 канал), зросла на 13% в порівнянні з квітнем 2020 року, що збільшило фінансове навантаження на внутрішнього виробника, підприємства житлово-комунального сфери і державний сектор економіки", – мовиться у тексті звернення до прем’єра.

Загроза віялових відключень

У зв'язку зі зниженням частки атомної електроенергії у структурі генерації, зростання кінцевої вартості ресурсу продовжиться і надалі, вважають депутати. Крім того, на їхню думку, обмеження АЕС сприятимуть зростанню ризику віялових відключень електрики.

Негатив для "Енергоатому" та довкілля

Крім того, в документі вказується, що обмеження АЕС негативно відіб'ється на фінансових показниках "Енергоатому", який надалі потребуватиме значної фінансової підтримки з боку держави.

Депутати також стурбовані впливом на довкілля застарілих блоків ТЕС і ТЕЦ.

Окреме занепокоєння викликає питання впливу на довкілля генерації е/е застарілими енергоблоками ТЕС і ТЕЦ без встановлених електрофільтрів,

– зазначено в повідомленні.

Тож нардепи просять запобігти зниженню частки АЕС у структурі виробництва, а також надати ініціаторам листи-копії документів, що містять розрахунки, техніко-економічні обґрунтування і прогнози, на підставі яких в кінці квітня 2020 року відбувся перегляд прогнозного балансу.

Хто підписав звернення до Шмигаля

В цілому звернення підписали 97 народних депутатів. Усі – зі "Слуги народу".

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев,

глава парламентського енергетичного комітету Андрій Герус,

заступник глава енергетичного комітету Олег Семінський,

член енергокомітету Андрій Жупанин,

нардеп Олександр Дубінський,

нардеп Жан Беленюк.

Позиція Міністерства енергетики

В. о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець під час круглого столу заявила, що в разі, якби держава не переглянула енергетичний баланс та не зменшила обсяги виробництва атомної енергії, на ринку виникнув би надлишок енергії, за який довелося б заплатити 4 мільярди гривень на рік.

Ми повинні розуміти – якщо ми не зменшуємо виробництво атомної енергії, ми повинні сплачувати і за атомну генерацію, яка була б надлишковою та створювала небаланси в енергосистемі, і одночасно платити за обмеження виробництва з відновлюваних джерел,

– сказала Буславець.

За її словами, наразі в енергосистемі України – найбільша криза за всю новітню історію. Генеруючі електростанції виробляють надлишок електроенергії, бо її споживання впало на 9%. Маневрові електростанції навпаки відчувають дефіцит. Як наслідок, всі генеруючі потужності працюють у збиток.

При цьому, в Україні зростає кількість "зелених" електростанцій, у яких держава зобов'язана викуповувати електроенергію за підвищеними тарифами.

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