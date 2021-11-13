Нардепів перевірятимуть на вході: у Раді посилюють карантинні обмеження

На тлі погіршення епідемічної ситуації у Верховній Раді посили карантинні обмеження. Нові правила входу до адмінбудівлі набувають чинності з 15 листопада.

У всіх народних депутатів перевірятимуть сертифікат про вакцинацію у застосунку "Дія". Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Водночас, за його словами, нардепи, які відмовились від щеплення, будуть змушені робити тест на виявлення захворювання. Однак відповідне тестування відбуватиметься власним коштом.

Нові правила входу до адміністративної будівлі Верховної Ради поширюються не лише на народних депутатів, але і на журналістів та співробітників Апарату ВР,

– зазначив він.

Окрім цього, Михайло Радуцький зауважив, що наступним кроком буде створення реального механізму притягнення депутата до адміністративної відповідальності за порушення маскового режиму.

"Сертифікат вакцинації не надає права нехтувати вимогами карантину", – додав парламентар.

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захворіли – 3 203 149 осіб;

одужали – 2 620 094 людини;

померли – 76 302 пацієнти.

Михайло Радуцький поінформував, що серед нардепів є ще такі, хто відмовляється вакцинуватися. Для роботи у Раді їм доведеться кожного разу здавати тест.

Текст публікації Михайла Радуцького:

З понеділка Верховна Рада буде закрита для депутатів без сертифікатів вакцинації або негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання.

Це наша ініціатива, і я дуже радий, що нам вдалося її реалізувати. Не може влада встановлювати для себе окремі правила.

2 листопада підтримав відповідну Постанову нашого Комітету, в п'ятницю спікер Руслан Стефанчук підписав розпорядження на її виконання.

У нардепів, які ще не вакцинувались, буде можливість це зробити неподалік від Верховної Ради. У понеділок відкривається новий центр вакцинації проти COVID-19, розташований у готелі "Національний", вулиця Липська 5. Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова.

Втім, її наявність значно прискорює процес внесення даних про ваше щеплення до електронної системи охорони здоров'я. Колегам, які не мають такої декларації, раджу взяти із собою на вакцинацію паспорт та індивідуальний податковий номер.

На жаль, нам не вдалося переконати вакцинуватись деяких народних обранців. Їм доведеться пройти тест. В понеділок з 8 до 10 години у приміщенні лікарської амбулаторії №2 за адресою: вулиця Шовковична, 2, кабінет 110 працюватиме лабораторія з експрес-тестування.

Держава за тестування депутатів не сплачує. Тестування відбуватиметься за власний рахунок.

На вході до будівель ВРУ співробітники УДО України будуть перевіряти сертифікати у застосунку "Дія" за допомогою спеціальних пристроїв для зчитування QR-коду.

Нові правила стосуються не лише народних депутатів, але й співробітників апарату Верховної Ради та журналістів.

Наступний крок, про який ми говоримо ще з початку року – реальний механізм притягнення депутата до адміністративної відповідальності за порушення маскового режиму. Сертифікат вакцинації не надає права нехтувати вимогами карантину!