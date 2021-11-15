Нардепів почали пускати до Ради лише з COVID-сертифікатом: як "проривався" антивакс Камельчук

У Верховній Раді 15 листопада почали діяти карантинні обмеження для нардепів та співробітників парламенту. Відтепер усі, хто хоче потрапити до будівлі Ради, мають показати на вході COVID-сертифікат або негативний результат тесту на коронавірус.

Як розповів журналіст Олексій Братущак, не минулося без інцидентів. Так, "слуга народу" Юрій Камельчук поскандалив зі співробітниками Управління державної охорони України.

Важливо Це ​порушення Конституції, – нардеп Камельчук проти допуску в Раду з COVID-сертифікатом

Конфлікт почався через те, що представники УДО "дуже довго перевіряли результат тесту". Як зауважив журналіст, Камельчук "з боєм" проривався до свого робочого місця.

За хуліганські дії щодо УДОшників цей персонаж (Юрій Камельчук – 24 канал) мав би понести покарання. Тим більше, що "бикує" він не вперше,

– наголосив Братущак.

Що про це каже сам Камельчук

Народний депутат розповів, що мав довідку про результат ПЛР-тесту, але її перевірка затяглася, і тоді Камельчук вирішив розворушити охорону.

Це навіть інцидентом назвати складно. Швидше затримка елементарного процесу. На вході до профільного комітету охорона 10 хвилин чекала на "головного", щоб перевірити мій ПЛР-тест. Тому я міг запізнитися на засідання, де, до речі, мали розглядати мій законопроєкт "Про системи накопичення енергії" № 5436-д,

– пояснив "слуга".

За словами нардепа, він був зацікавлений прискорити охорону. Згодом Камельчука таки пропустили до Ради.

Що варто знати про Юрія Камельчука

Нардеп від "Слуги народу" у грудні 2020 року заявив, що "не довіряє жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19".

Згодом він спробував пояснити своє висловлювання. Водночас нардеп не заперечив заяви щодо "вигаданого коронавірусу", а навпаки наголосив, що у всьому винна ВООЗ.

Що відомо про обмеження в Раді

Вже у січні 2021 року депутат розповів, що вакцинація проти COVID-19 приносить смерті. А препарати, які вводять людям, містять давно відомі шкідливі інгредієнти. Втім цей допис видалили з його сторінки.

З 15 листопада у готелі "Національний" неподалік парламенту з подачі керівництва парламенту відкрився центр вакцинації проти COVID-19. Вакцинуватися зможуть усі охочі від 18 років, а також діти віком від 12 років за наявності у них усіх рутинних щеплень.

Водночас з 15 листопада депутатів пускають до Ради лише за наявності одного з документів:

сертифікат вакцинації,

ПЛР-тест або антиген-тест,

довідки про те, що людина одужала від COVID-19.

Зауважимо, що віцеспікер Олександр Корнієнко натякнув, що деякі нардепи порушують нові правила.