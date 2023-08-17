У нардепів Железняка і Коваль народився син: фото та ім'я малюка

У подружжя народних депутатів Ярослава Железняка та Ольги Коваль народився син. Малюка назвали на честь батька Ярослава Железняка.

Нардеп відзначив, що немовля народилось у найважчі для України часи. До речі, одружилась пара у березні 2023 року.

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У нардепів Залізняка та Коваль народився первісток

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк та нардепка від "Слуг народу" Ольга Коваль вперше стали батьками – у них народився син Іван.

Синку, ти народився в найважчі часи для нашої держави. Але попереду на тебе чекають її найкращі часи. Ти маєш ім'я мого батька, будь гідний його! З появою на світ, Іване Ярославовичу,

– написав Железняк.

Також нардеп опублікував фотографію новонародженого. На ній малюк вдягнений у костюмчик з написами: "Я люблю тата і маму".



У нардепів Железняк та Коваль народився син / Фото з фейсбуку Железняка

У підписі до фото Железняк відзначив, що це перша фотографія сім'ї разом.

P.S. Ні, дитині народженої у двох депутатів, автоматично мандат не видається. Все сам – нічого сидіти на шиї у батьків,

– пожартував Железняк.

Що відомо про подружжя