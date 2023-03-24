"Слугу" Колісник визнали винуватою у брехні в декларації: чому її не покарають

ВАКС визнав винуватою у брехні в декларації "слугу" Анну Колісник. Вона не з'явилася на засідання Вищого антикорупційного суду у справі щодо недекларування двох квартир.

Тепер Колісник взагалі можуть звільнити від покарання. Все через сплив строків давності.

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Суд відклав розгляд справи на 16 березня, а 17 березня, за даними прокурора, спливає строк притягнення Колісник до кримінальної відповідальності.

Обвинувачена у недекларуванні народний депутат від фракції "Слуга народу" Анна Колісник не з'явилася на судове засідання Вищого антикорупційного суду у справі щодо недекларування квартир через відрядження. Кримінальне провадження стосовно парламентаря, ймовірно, буде закрито у зв'язку з настанням строку давності.

На початку сьогоднішнього засідання головуюча суддя Ольга Саландяк зачитала клопотання Колісник, в якому вона просила відкласти судове засідання.

У клопотанні вона повідомляє суд, що існує розпорядження першого заступника голови Верховної Ради Корнієнка про відрядження делегації Верховної Ради до Словаччини. Термін відрядження з 26 лютого до 2 березня. Однак об'єктивно вона не може прибути до суду 3 березня через вимоги комендантської години. Вийти на конференц-зв’язок також не є можливим,

– зазначила головуюча суддя.

Своєю чергою прокурор надала документ з апарату Верховної Ради, згідно з яким, відрядження на 3 березня не оформлялося. Вона також зазначила, що 17 березня спливає строк притягнення Колісник до кримінальної відповідальності і тому закликала суд безперервно розглядати справу. Врешті суд відклав судове засідання до 16 березня.

Що цьому передувало

14 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили нардепці Колісник про підозру у недостовірному декларуванні. За версією слідства, народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 мільйона гривень.

Раніше про знайдені невідповідності повідомляло Національне агентство з питань протидії корупції. У висновку відомства йшлося, що Колісник не зазначила в декларації нежитлове приміщення у Харкові, яке їй належить на 25%. Також вона не задекларувала мотоцикл Honda 2014 року випуску, який вона купила у 2017 році.