Нардепка Леся Василенко очолила Бюро жінок-парламентарок: чим це корисно для України

Нардепка від "Голосу" Леся Василенко отримала посаду президентки Бюро жінок-парламентарок Міжпарламентського союзу (МПС). Це найстаріша міжпарламентська організація у світі, якій уже 130 років.

До МПС входять парламенти майже всіх країн світу. Вперше представниця України обійняла таку високу посаду.

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Призначення може покращити відносини з парламентами інших країн

Сама Василенко каже, що це покращить дипломатичні відносини з парламентами інших країн. Також офіційний Київ матиме більше можливості висловитись у ключових міжнародних питаннях.

Василенко наполягає на врахуванні принципів гендерної рівності

Щодо пріоритетів у роботі, то нардепка наголосила на необхідності врахувати принципи гендерної рівності при розробці національних стратегій виходу з пандемії.

У подоланні пандемії та розбудови кращого "завтра", ми повинні пам'ятати, що наслідки COVID-19 зовсім не гендерно-нейтральні. На передовій боротьби з пандемією 70% борців – це жінки. В той же час від наслідків пандемії найбільше постраждали також жінки,

– зазначила у першій своїй промові Василенко.

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Що запропонувала Василенко: