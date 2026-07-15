Нардепка розкрила можливий склад Кабміну Корецького
Після оголошення Володимиром Зеленським оновлення уряду з'явилися версії про кадрові зміни у складі міністерств. Так, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк висловила припущення про те, хто може ввійти до складу Кабміну за головування Сергія Корецького.
Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.
Яким може бути склад Кабміну?
Найімовірніше, посаду прем'єр-міністра України після відставки Юлії Свириденко буде обіймати Сергій Корецький. Із його приходом можуть розпочатися кадрові зміни й перестановки в системі. Йдеться, зокрема, про такі потенційні варіанти:
- Всеволод Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції;
- Віталій Кім – міністр у справах ветеранів;
- Денис Маслов – міністр юстиції;
- Віталій Безгін – міністр громад та територій;
- Микола Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;
- Іван Виговський – міністр внутрішніх справ;
- Ігор Клименко – міністр оборони;
- Оксана Ферчук – міністерство цифрової трансформації.
До слова, інформацію про призначення Клименка на посаду очільника Міноборони підтвердили також джерела 24 Каналу.
Всі інші, за інформацією Василевської-Смаглюк, залишаються на своїх місцях.
Нардепка також пізніше зазначила, що кандидатури на посла в США поки немає. Голову СБУ поки не призначають. Олексій Соболєв покидає Мінекономіки і йде працювати в ОП. Замість нього буде Олександр Кравченко.
Мінагро очолить Тарас Висоцький. Міносвіти – Андрій Бутенко.
Що відомо про Корецького?
Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає Сергія Корецького найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України. За словами глави держави, саме його досвід і компетенції найкраще відповідають викликам, які нині стоять перед країною.
Сам Корецький відомий успіхами в бізнесі. Під його керівництвом "Укрнафта" досягла рекордних фінансових результатів. Про позитивні результати свідчить і його робота у "Нафтогазі". Вранці 15 липня Сергій Корецький взяв участь у засіданні парламентської фракції "Слуга народу".