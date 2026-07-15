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15 липня, 20:29
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Оновлено - 20:59, 15 липня

Нардепка розкрила можливий склад Кабміну Корецького

Тетяна Бабич

Після оголошення Володимиром Зеленським оновлення уряду з'явилися версії про кадрові зміни у складі міністерств. Так, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк висловила припущення про те, хто може ввійти до складу Кабміну за головування Сергія Корецького.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

Яким може бути склад Кабміну?

Найімовірніше, посаду прем'єр-міністра України після відставки Юлії Свириденко буде обіймати Сергій Корецький. Із його приходом можуть розпочатися кадрові зміни й перестановки в системі. Йдеться, зокрема, про такі потенційні варіанти:

  • Всеволод Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції;
  • Віталій Кім – міністр у справах ветеранів;
  • Денис Маслов – міністр юстиції;
  • Віталій Безгін – міністр громад та територій;
  • Микола Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;
  • Іван Виговський – міністр внутрішніх справ;
  • Ігор Клименко – міністр оборони;
  • Оксана Ферчук – міністерство цифрової трансформації.

До слова, інформацію про призначення Клименка на посаду очільника Міноборони підтвердили також джерела 24 Каналу. 

Всі інші, за інформацією Василевської-Смаглюк, залишаються на своїх місцях.

Нардепка також пізніше зазначила, що кандидатури на посла в США поки немає. Голову СБУ поки не призначають. Олексій Соболєв покидає Мінекономіки і йде працювати в ОП. Замість нього буде Олександр Кравченко. 

Мінагро очолить Тарас Висоцький. Міносвіти – Андрій Бутенко.

Що відомо про Корецького?

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає Сергія Корецького найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України. За словами глави держави, саме його досвід і компетенції найкраще відповідають викликам, які нині стоять перед країною. 

Сам Корецький відомий успіхами в бізнесі. Під його керівництвом "Укрнафта" досягла рекордних фінансових результатів. Про позитивні результати свідчить і його робота у "Нафтогазі". Вранці 15 липня Сергій Корецький взяв участь у засіданні парламентської фракції "Слуга народу".

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