Нардепка розкрила можливий склад Кабміну Корецького

Після оголошення Володимиром Зеленським оновлення уряду з'явилися версії про кадрові зміни у складі міністерств. Так, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк висловила припущення про те, хто може ввійти до складу Кабміну за головування Сергія Корецького.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

Яким може бути склад Кабміну?

Найімовірніше, посаду прем'єр-міністра України після відставки Юлії Свириденко буде обіймати Сергій Корецький. Із його приходом можуть розпочатися кадрові зміни й перестановки в системі. Йдеться, зокрема, про такі потенційні варіанти:

Всеволод Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції;

Віталій Кім – міністр у справах ветеранів;

Денис Маслов – міністр юстиції;

Віталій Безгін – міністр громад та територій;

Микола Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;

Іван Виговський – міністр внутрішніх справ;

Ігор Клименко – міністр оборони;

Оксана Ферчук – міністерство цифрової трансформації.

До слова, інформацію про призначення Клименка на посаду очільника Міноборони підтвердили також джерела 24 Каналу.

Всі інші, за інформацією Василевської-Смаглюк, залишаються на своїх місцях.

Нардепка також пізніше зазначила, що кандидатури на посла в США поки немає. Голову СБУ поки не призначають. Олексій Соболєв покидає Мінекономіки і йде працювати в ОП. Замість нього буде Олександр Кравченко.

Мінагро очолить Тарас Висоцький. Міносвіти – Андрій Бутенко.

Що відомо про Корецького?

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає Сергія Корецького найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України. За словами глави держави, саме його досвід і компетенції найкраще відповідають викликам, які нині стоять перед країною.

Сам Корецький відомий успіхами в бізнесі. Під його керівництвом "Укрнафта" досягла рекордних фінансових результатів. Про позитивні результати свідчить і його робота у "Нафтогазі". Вранці 15 липня Сергій Корецький взяв участь у засіданні парламентської фракції "Слуга народу".