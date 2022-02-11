Повернусь на роботу в статусі матусі, – нардепка Устінова поїхала народжувати у США

Глава фракції "Голос" Олександра Устінова вагітна. Вона вже майже 2 тижні перебуває на лікарняному – зовсім скоро має народити донечку. Орієнтовну дату пологів нардепка не повідомила.

Вона розповіла, що досить довго приховувала свою вагітність. Не хотіла афішувати новину через не надто доброзичливих колег.

До теми Унікальна двійня на Львівщині: дівчинка народилась вдома, а хлопчик – в пологовому

Устінова запевнила, що оформити лікарняний їй порекомендували лікарі. Вона ж намагалась працювати "до останнього".

Нарешті наша родина разом. Офіційно. Так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом,

– написала Устінова.

Народжуватиме у США

Чоловік Устінової працює в США. Пара змушена була жити на 2 країни, зважаючи на роботу. Однак зараз все тимчасово зміниться.

"Наша дівчинка сказала "досить" і внесла корективи в наше "інтернаціональне" сімейне життя ще до народження. Оскільки Льоша (чоловік – 24 канал) не може приїхати більше ніж на 2 тижні – щоб бути разом, коли малеча прийде в світ, я поїхала до чоловіка", – пояснила нардепка.

Щоб уникнути всіх майбутніх запитань, донечка буде громадянкою України,

– додала вона.

Устінова: Сидіти в декреті не збираюсь

Нардепка наголосила, що вийде на роботу якнайшвидше.

"Після народження дитини сидіти в декреті не збираюсь – дуже багато роботи в Раді. Дуже скоро вийду на роботу у статусі матусі", – пояснила вона.

Наразі її обов'язки виконує Юлія Клименко.

Варто прочитати Довибори на окрузі Полякова: у комісію за квотою "Голосу" ввійшла експредставниця Януковича

Повний текст публікації Олександри Устінової:

Нарешті наша родина разом, але бачу Дубінському, який під санкціями США, це не дає спокою. Разом з ним моїм особистим життям зацікавилися Страна.ua та зливні бачки Коломойського, які на всю країну трублять про мою вагітність.

Мабуть, це пов'язано з тим, що я зареєструвала постанову про накладення санкцій на Коломойського, яку вже кілька місяців блокують в парламенті.

Офіційно. Так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом. Вітання приймаємо тут.

Я вже майже 2 тижні на лікарняному, оскільки скоро маю народити донечку. Досить довго приховувала свою вагітність, знаючи "доброзичливих" колег, працювала і ходила на роботу, поки лікарі не переконали таки піти на вимушений лікарняний.

Нарешті, хоч і на кілька місяців, але наша родина разом. Як багато хто з вас уже знає, хто ні – читайте декларації – мій чоловік працює в США і вже 3 роки через його роботу і мій громадянський обов'язок ми живемо на 2 країни, навіть на 2 континенти. Наша дівчинка сказала "досить" і внесла корективи в наше "інтернаціональне" сімейне життя ще до народження.

Оскільки Льоша приїхати більше, ніж на 2 тижні не може, то щоб бути разом, коли малеча прийде в світ, я поїхала до чоловіка. Зараз я зобов'язана трохи приділити час найважливішому. Щоб уникнути всіх майбутніх запитань, донечка буде громадянкою України.

З важливих робочих питань радо допоможе Юлія Клименко, яка офіційно з 1 лютого виконує обов'язки голови фракції. А я, якщо все буде гаразд (а як же інакше), вийду дуже скоро на роботу уже в статусі матусі. Цьом (через маску). Всіх люблю (ну ок, майже всіх).

P.S. Принагідно передаю привіт "недоброзичливим колежкам" по фракції і не лише, які казали, що цим мене "мочитимуть". І вас теж цьом, не будьте злими і підлими, зло завжди повертається.