"Загроза нацбезпеці": нардепку Безуглу хочуть відкликати з комітету безпеки Ради

Народну депутатку Мар'яну Безуглу хочуть виключити з Комітету нацбезпеки та оборони. Відповідний проєкт постанови подав її колега по фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Проєкт постанови №9068 зареєстрований 28 лютого, пише 24 Канал. Як свідчить пояснювальна записка до документа, як обґрунтування ухвалення такого рішення Веніславський наводить "неналежне виконання Безуглою своїх обов'язків як заступниці голови профільного комітету".

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Безуглу звинувачують у передачі недостовірної інформації

За словами Веніславського, 16 лютого Безугла надала комітету неправдиву інформацію про попереднє узгодження нею з Головним управлінням розвідки Міноборони законопроєкту №4210 до другого читання.

Йдеться про документ, що дозволяє призначати міністром оборони військового на період воєнного стану без його відставки зі служби. Водночас документально депутатка цю інформацію не підтвердила.

Відповідно до листа начальника ГУР МОУ Кирила Буданова від 22 лютого 2023 року до голови комітету Олександра Завітневича, проєкт закону № 4210 Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України не підтримується.

У результаті, на думку Веніславського, Безугла свідомо надала недостовірну інформацію народним депутатам – членам комітету, з метою спонукання їх до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються комітетом. Це може бути визнано кримінальним правопорушенням згідно з частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України.

Зазначається, що передача недостовірної інформації народним депутатам – членам комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з метою спонукання їх до ухвалення або не ухвалення рішень щодо розглядуваних питань, є безпосередньою загрозою національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.

З метою усунення цієї загрози, запропоновано виключити Безуглу з персонального складу комітету.

Безугла пов'язує цю пропозицію з її боротьбою проти перебування в комітеті Льовочкіна

Мар'яна Безугла у фейсбуці написала, що законопроєкт 4210 був для неї несподіванкою. Вона припустила, що пропозиція Веніславського може бути пов'язана з її боротьбою проти нардепа колишньої фракції ОПЗЖ Сергія Льовочкіна.

"Щодо проєкту постанови Веніславського на виключення мене з комітету. Не можу детально прокоментувати, бо для самої несподіванка. За кілька днів він прислав мені проєкт в особисті, як погрозу. Можливо, це пов'язане з моєю боротьбою проти перебування Льовочкіна в комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки", – написала Безугла.

Вона додала, що представники колишньої ОПЗЖ не мають бути в оборонному комітеті та в українському парламенті.

"Постанова Веніславського "дзеркальна" щодо зареєстрованої мною щодо Льовочкіна", – зазначила Безугла.