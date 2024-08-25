Нардепу Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Хоч прокуратура не назвала імені, однак судячи з фото та вчинених дій, підозру отримав саме скандальний нардеп Артем Дмитрук. Тож радше за все саме йому повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового.

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Дмитруку оголосили підозру

За даними слідства, він, перебуваючи в Одесі з групою осіб здійснив напад на співробітника правоохоронного органу під час виконання його службових обов’язків. Водночас нардеп умисно побив його та намагався викрасти зброю, яка знаходилась в останнього. Дії підозрюваного кваліфіковано за:

статтею про умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;

статтею про закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Зокрема, іншого разу, перебуваючи у столиці, він під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови. Внаслідок цього постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Його звинувачують за:

статтею про умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;

статтею про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог КПК України, підозрюваний викликається до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій: на 10 год. 00 хв. 29 серпня 2024 року; на 10 год. 00 хв. 30 серпня 2024 року,

– йдеться у повідомленні.

До слова, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Дмитрук, який в Україні захищав УПЦ МП, незаконно виїхав за кордон. Цікаво, що ще 23 серпня Дмитрук у своєму телеграм-каналі стверджував, буцімто йому готують підозру. Це проросійський депутат назвав "спробою позбавити його вести політичну діяльність". Крім того, Дмитрук поскаржився, що, мовляв, за нього "взялися спецслужби",

Оновлено. Дмитрук відреагував на це у своєму телеграм-каналі й написав, що "влада продовжує своє полювання на тих, хто не згодний з режимом". За його словами, підозру йому не вручали.