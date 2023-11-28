За спробу підкупу Кубракова та Наєма: суд відправив в СІЗО нардепа Лабазюка, та він може вийти
Нардепу від партії "За майбутнє" обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Однак Сергій Лабазюку залишили можливість вийти під заставу у 40 мільйонів гривень.
Відповідне рішення суд ухвалив вранці 28 листопада. Запобіжний захід нардепу почали обирати ще ввечері 27 листопада, проте суддя після 4 годин засідання заявив, що оголосить рішення о 8 ранку наступного дня, пише 24 Канал.
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Що відомо про запобіжний захід Лабазюку
Вищий антикорупційний суд України взяв під варту народного депутата України, який намагався підкупити топпосадовців у сфері відновлення,
– заявили у НАБУ.
Запобіжний захід обрали на два місяці – до 21 січня 2024 року нардеп перебуватиме у Київському СІЗО. Однак політик може вийти під заставу в розмірі 40 мільйонів 260 тисяч гривень. До речі, прокурори клопотали про взяття під варту на два місяці з правом внести заставу 100 мільйонів гривень.
Журналісти Суспільного розповіли, що депутата взяли під варту у залі суду.
Лабазюк сказав журналістам "Радіо Свобода", що не визнає своєї провини та заявив, що 40 мільйонів гривень на заставу у нього зараз немає. Проте нардеп сказав, що він планує позичити гроші "в рідних".
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Якщо нардеп від партії "За майбутнє" внесе заставу та вийде з СІЗО, то на нього покладуть обов'язки:
- прибувати за викликом до детектива НАБУ;
- повідомляти детектива про зміну місця проживання.
Окрім того, суд вирішив, що політик може жити у Києві та Хмельницькій області й вільно переміщатися між цими регіонами. Проте йому заборонили спілкуватись зі свідками:
- міністром Олександром Кубраковим;
- головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом;
- ще одним підозрюваним – керівником ТОВ "Ю Ар Ді Українські дороги" Денисом Назімовим;
- водієм, який передавав "китайський подарунок" Мустафі Найєму – Богданом Шудрею.
Лабазюк фігурує у справі про спробу підкупу
- 21 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру Сергію Лабазюку. Слідство заявило, що народний депутат зі спільниками намагалися підкупити віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та главу Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
- У серпні 2023 року депутат звернувся до топпосадовця Мінвідновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв 3 – 5% від вартості кожного підряду. Щоб узгодити подальші домовленості нардеп також залучив директора компанії.
- Після того, як надійшло 50 мільйонів гривень за підряд із відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України, нардеп передав через довірену особу у Держагентство 150 тисяч доларів.
- У Національному антикорупційному бюро України заявили, що гроші передали на паркінгу одного зі столичних супермаркетів у китайській шкатулці.