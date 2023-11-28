За спробу підкупу Кубракова та Наєма: суд відправив в СІЗО нардепа Лабазюка, та він може вийти

Нардепу від партії "За майбутнє" обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Однак Сергій Лабазюку залишили можливість вийти під заставу у 40 мільйонів гривень.

Відповідне рішення суд ухвалив вранці 28 листопада. Запобіжний захід нардепу почали обирати ще ввечері 27 листопада, проте суддя після 4 годин засідання заявив, що оголосить рішення о 8 ранку наступного дня, пише 24 Канал.

Дивіться також Ексзаступника голови Держспецзв'язку відправили в СІЗО: втім, є нюанс

Що відомо про запобіжний захід Лабазюку

Вищий антикорупційний суд України взяв під варту народного депутата України, який намагався підкупити топпосадовців у сфері відновлення,

– заявили у НАБУ.

Запобіжний захід обрали на два місяці – до 21 січня 2024 року нардеп перебуватиме у Київському СІЗО. Однак політик може вийти під заставу в розмірі 40 мільйонів 260 тисяч гривень. До речі, прокурори клопотали про взяття під варту на два місяці з правом внести заставу 100 мільйонів гривень.

Журналісти Суспільного розповіли, що депутата взяли під варту у залі суду.

Лабазюк сказав журналістам "Радіо Свобода", що не визнає своєї провини та заявив, що 40 мільйонів гривень на заставу у нього зараз немає. Проте нардеп сказав, що він планує позичити гроші "в рідних".

Лабазюк своєї провини не визнає: дивіться відео

Якщо нардеп від партії "За майбутнє" внесе заставу та вийде з СІЗО, то на нього покладуть обов'язки:

прибувати за викликом до детектива НАБУ;

повідомляти детектива про зміну місця проживання.

Окрім того, суд вирішив, що політик може жити у Києві та Хмельницькій області й вільно переміщатися між цими регіонами. Проте йому заборонили спілкуватись зі свідками:

міністром Олександром Кубраковим;

головою Держагентства відновлення Мустафою Найємом;

ще одним підозрюваним – керівником ТОВ "Ю Ар Ді Українські дороги" Денисом Назімовим;

водієм, який передавав "китайський подарунок" Мустафі Найєму – Богданом Шудрею.

Лабазюк фігурує у справі про спробу підкупу