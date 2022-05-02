Нареченій відірвало ноги: пара з Лисичанська таки зіграла весілля у Львові – зворушливе відео

У Львові вийшла заміж медсестра з Лисичанська, яка через російську міну втратила обидві ноги. Пара відсвяткувала весілля прямо в лікарняній палаті.

Оксана попередила коханого про небезпеку і той не постраждав

27 березня Оксана та Віктор поверталися до свого будинку у Лисичанську. Пара йшла тією ж стежкою, що й завжди.

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Оксана йшла попереду, а Віктор – позаду. Жінка обернулася, аби попередити коханого про небезпеку, а вже за секунду під нею розірвалася ворожа міна. Чоловік дивом лишився неушкодженим, а от Оксана втратила обидві ноги та 4 пальці лівої руки.

У Лисичанську жінці провели 4 операції, а далі її евакуювали у лікарню в Дніпро. Там медики гоїли рани постраждалої та готували її до протезування. Минулого тижня пара прибула на лікування до Львова.

Закохані були разом вже 6 років та виховували 2 дітей. Вони вирішили більше не чекати й негайно узаконити свої стосунки.



Пара з Лисичанська евакуювалася до Львова / Фото Укрінформу



Оксана перебуває у Центрі хірургії у Львові / Фото Укрінформу

Організувати весілля допомогли волонтери

Оксана та Віктор придбали обручки у Львові. Тут нареченій підшукали весільну сукню та віночок з рожевих квітів, а волонтери спекли святковий торт. Сама церемонія відбулася у РАЦСі, а святкування – в палаті Центру хірургії.

Попри травми Оксани, Віктор таки закрутив кохану у весільному танці під чуттєву пісню DZIDZIO "Наречена". Таке трепетне святкування вразило львівських медиків до сліз. Водночас самі наречені – сяяли від щастя та лише усміхалися. Розділити радість з молодим подружжям прийшли й пацієнти з інших палат.

Дивіться зворушливе відео першого танцю Оксани та Віктора:

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