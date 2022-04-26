Нарешті відновлено залізничне сполучення: зі Сум до Києва щоденно курсуватиме поїзд
26 квітня 2022 , 07:31Читать новость на русском
Джерело:Кирило Тимошенко
Укрзалізниця відновила залізничне сполучення між Сумами та Києвом. Поїзд курсуватиме кожного дня.
Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що поїзд їхатиме через Конотоп та Ніжин.
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Сполучення потроху відновлюється
Відновлений рейс курсуватиме кожного дня з Сум до Києва та у зворотному напрямку.
Відновили залізничне сполучення зі столицею України. Поїзд курсуватиме із Сум щоденно до Києва через Конотоп і Ніжин та у той же день у зворотному напрямку, – написав Тимошенко
Крім того, вже вдалося відновити 70% приміських автобусних маршрутів у Сумській області.
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