Заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла росіяни незаконно етапують до Сибіру

Росіяни незаконно етапують першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова. Їх відправляють до до Мінусінська у Східному Сибіру.

Політвʼязень Асан Ахтемов наразі перебуває на етапі до Владимира. Омбудсман Дмитро Лубінець закликав світову спільноту рішуче реагувати на порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права та вимагати негайного звільнення всіх незаконно ув’язнених.

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Що відомо

За наявною інформацією, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова росіяни незаконно етапують до Мінусінська у Східному Сибіру. Політвʼязень Асан Ахтемов перебуває на етапі до Владимира.

Де саме зараз Наріман Джелял та який його стан здоров’я – наразі невідомо, оскільки вже кілька тижнів він не виходить на зв’язок з дружиною.

Етапуючи громадян України на свою територію, Росія грубо порушує Женевські конвенції та норми міжнародного гуманітарного права щодо гуманного ставлення до цивільного населення під час війни. Зокрема, держава-окупантка не має права примусово переміщувати цивільних осіб з окупованої території на свою,

– наголосив Лубінець.

Ба більше, за словами омбудсмана, громадян України з тимчасово окупованого Криму піддають тиску та випробуванням суворим кліматом.



Джеляла і братів Ахтемових етапують / фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

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