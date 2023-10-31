Заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла росіяни незаконно етапують до Сибіру
Джерело:Дмитро Лубінець
Росіяни незаконно етапують першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова. Їх відправляють до до Мінусінська у Східному Сибіру.
Політвʼязень Асан Ахтемов наразі перебуває на етапі до Владимира. Омбудсман Дмитро Лубінець закликав світову спільноту рішуче реагувати на порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права та вимагати негайного звільнення всіх незаконно ув’язнених.
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Що відомо
За наявною інформацією, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та кримськотатарського активіста Азіза Ахтемова росіяни незаконно етапують до Мінусінська у Східному Сибіру. Політвʼязень Асан Ахтемов перебуває на етапі до Владимира.
Де саме зараз Наріман Джелял та який його стан здоров’я – наразі невідомо, оскільки вже кілька тижнів він не виходить на зв’язок з дружиною.
Етапуючи громадян України на свою територію, Росія грубо порушує Женевські конвенції та норми міжнародного гуманітарного права щодо гуманного ставлення до цивільного населення під час війни. Зокрема, держава-окупантка не має права примусово переміщувати цивільних осіб з окупованої території на свою,
– наголосив Лубінець.
Ба більше, за словами омбудсмана, громадян України з тимчасово окупованого Криму піддають тиску та випробуванням суворим кліматом.
Джеляла і братів Ахтемових етапують / фото з телеграм-каналу Дмитра Лубінця
Справи Джеляла і братів Ахтемових: все, що відомо
- Наріман Джелял – це перший заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу.
- Його організація в окупованому Криму заборонена у 2016 році як "екстремістська".
- Азіз та Асан Ахтемові – кримськотатарські активісти.
- Джеляла та братів Ахтемових росіяни затримали у вересні 2021 року. Їх звинуватили у злочинах, які вони не скоювали.
- Росія звинувачувала їх у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Крім цього, Джеляла також звинуватила у контрабанді вибухового пристрою.
- У вересні 2021 року засудила кримських татар. Нарімана Джеляла – до 17 років тюрми в колонії суворого режиму, штрафу 700 тисяч рублів та 1,6 року обмеження волі пересування. Асана Ахтемова – до 15 років терміну зі штрафом 500 тисяч рублів і обмеженням свободи пересування на рік, Азіза Ахтемова – до 13 років тюрми, штрафу 500 тисяч рублів й обмеження свободи пересування на рік.