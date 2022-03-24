Народ повинен, навіть зобов'язаний знати своїх героїв

Канадський снайпер Валі, який валив терористів по всьому світу і продовжує за нашу свободу. Сьогодні він постить іронічне фото на фоні килиму. Мій друг перепощує і отримує тонну коментів: не показуй наших захисників.

Можливо, не час про це зараз говорити, але оце "не показуй захисників" – дешева маніпуляція дешевих політиканів для того, щоб коло героїв не виходило за рамки, визначені офіційною пропагандою.

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Знаймо наших

Народ повинен, зобов'язаний знати своїх героїв

Легендарного танкового аса, який знищив у перші дні війни більше десятка танків противника і продовжує свою непомітну широкому загалу роботу.

Морпіха, який перебуваючи енну кількість днів в оточенні, без їжі, медикаментів і боєприпасами на вагу золота, збив ворожий літак.

Снайпера, який круто полює на окупанта.

Герої серед нас

Як би це коректніше сказати? Герої – не в телевізорі і не в фейсбуку. Вони там, де їхні життя можуть обірватися в будь-яку секунду. Ворог їх знає буквально в обличчя.

Вони з живої плоті і крові, у них є рідні, кохані, діти, яким важливо, що їхня робота важлива.

Ніхто не мріє бути нагородженим посмертно. Кожен у момент виснаження потребує підтримки і усвідомлення, що все це комусь потрібно.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: