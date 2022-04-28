Народились у сорочці: у Миколаєві в приватний будинок влучила ракета – люди дивом вціліли

У Миколаєві у житловий будинок влучив ракетний двигун із системи залпового вогню. На той час у помешканні перебували 8 людей.

На щастя, всі люди залишились живими та не постраждали. Про це розповіла очевидиця інциденту Оксана Доманська.

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Вороги влучили в житловий будинок в Миколаєві

Оксана Доманська розповіла, що перші 30 хвилини після вибуху вона була в шоковому стані. І тільки потім зрозуміла, що сталось з їхнім будинком – його частково зруйнували.

Ніхто не очікував, що до тебе в будинок "залетить". Це страшно, звичайно. У будинку було 8 людей, двоє дітей. Добре, що ніхто не постраждав. Бог відвів. Уламки були всюди, летіло все, але ніхто не постраждав,

– пригадала очевидиця.

Реактивна система залпового вогню, яка влетіла в будинок, – некерована

Піротехнік Володимир Козирєв розповів, що снаряди, які летять з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган", – некеровані.

"Це був РСЗВ "Ураган". Він вилітає з установки, в небі спрацьовує маршовий двигун, він від'єднується від основного заряду і падає по будь-якій траєкторії і може потрапити в будь-який будинок. В цьому випадку потрапив в будинок, постраждалих немає і вибухонебезпечних предметів поруч не було, небезпечних для людей. Ми приїхали, забрали й відвеземо на полігон", – пояснив Козирєв.

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