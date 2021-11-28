Народився в сорочці: чоловік прилетів з Гватемали у США, сховавшись у шасі літака
Джерело:USA Today
Резонасний випадок стався під час рейсу компанії American Airlines. У літаку, що прибув до Маямі з Гватемали, знайшли пасажира, який летів "зайцем". Чоловік сховався у шасі літака.
На таку дивовижну знахідку 27 листопада натрапили працівники аеропорту вже після того, як повітряне судно здійснило посадку. На місце одразу ж прибули працівники служби безпеки летовища.
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У Гватемалі з'ясовують, як чоловік міг потрапити на літак
Розслідування проводять і в Гватемалі: місцеві правоохоронці з'ясовують, як додатковий пасажир міг залізти у шасі. Наразі мандрівника-екстремала госпіталізували.
На відео з аеропорту, яке оприлюднили у мережі, видно, що чоловік дуже втомлений і слабкий. Він навіть не може стояти на ногах, проте помітних ушкоджень – наче немає.Зверніть увагу! Відео зняв один з працівників аеропорту, проте через порушенням ним правил летовища і страх бути звільненим, він не став повідомляти деталі інциденту. Чоловік лише зауважив: те, що гватемалець вижив, – справжнє диво.
Дивіться відео з аеропорту в Маямі / Відео з інстаграму:
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Що відомо про схожі спроби потрапити до інших країн:
- Федеральне авіаційне управління США повідомило, що станом на лютий 2021 року, у світі було 129 спроб полетіти у шасі або інших зонах поза бортом комерційних літаків.
- 100 людей – тобто 78% – при цьому загинули.
- Останніми роками саме Гватемала – одна з країн-лідерок за кількістю нелегалів, які роблять спробу потрапити у США.
- У 2021 році перелік очолює Мексика, за нею – Гондурас, Гватемала та Сальвадор.