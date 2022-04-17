Народна лють: Кулеба відповів на закиди про неетичність українців щодо окупантів

В Організації Об'єднаних Націй та Червоному хресті заявили, що Україна ідентифікує російських солдатів за допомогою технології розпізнавання облич. Згодом фото вбитих відправляють їхнім родичам.

Про це мовилось в інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для американської телерадіослужби CBS. Він зазначив, що уряд України не проводить такої діяльності.

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"Коли виявляєте 900 тіл мирних закатованих жителів, закатованих, коли знаєте, що тисячі були зґвалтовані, то є лють і бажання притягнути винних до відповідальності. Ми як влада працюємо над законними способами", – сказав міністр.

Закид щодо Червоного Хреста

Крім цього, журналістка запитала, чому Україна не дозволила Червоному Хресту відвідувати військовополонених. Кулеба заявив, що було достатньо підстав для такого рішення.

Є вагомі підстави скаржитися на те, як Червоний Хрест розгорнув свою діяльність в Україні з початку війни та на візит президента Червоного Хреста до Москви,

– сказав Кулеба.

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