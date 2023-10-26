Нові пакети допомоги та розмова з військовим керівництвом: Зеленський звернувся до українців

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив про два нових пакети допомоги для України. Також президент провів військовий кабінет з керівниками, відповідальними за оборону країни.

Зокрема, він порушив теми постачання снарядів та техніки, а також обговорив стратегічну ситуацію на фронті. Головні тези з вечірнього звернення Зеленського – передає 24 Канал.

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Міжнародна співпраця

У вечірньому зверненні 26 жовтня Володимир Зеленський розповів, що Україна отримала два нові пакети військової допомоги – від США та Данії. Сполучені Штати нададуть Збройним Силам ракети для ППО та Himars, а також боєприпаси. Загальна сума військової допомоги від країни становить 150 мільйонів доларів.

Данія передасть українській армії допомоги на суму понад 500 мільйонів доларів. У нього ввійшла додаткова бронетехніка для наших воїнів – танки, БМП. Також суди входять дрони. До того ж президент розповів про розмову з прем’єр-міністром країни – вона стосувалася подальшої оборонної співпраці, збереження єдності у Європі та Формули миру.

Також Зеленський повідомив, що взяв участь у роботі Європейської ради – вона готує кілька кроків, яких Україна чекає.

Це стосується і нових санкцій проти Росії, і нових кроків у підтримці України. Ми особливо очікуємо політичного рішення ЄС про початок переговорів щодо членства нашої держави і зі свого боку ми робимо все, щоб бути готовими,

– розповів президент.

Розв'язання внутрішніх питань

Володимир Зеленський також розповів, що підписав закон про "ПЕПів", політично значущих осіб. Він посилює фінансовий моніторинг життя ключових державних посадовців і народних депутатів. Також він слугує доказом серйозності намірів України вступити до Європейського Союзу. Також це стане кроком до чистоти державних органів.

Також президент обговорив і питання фронту. Він провів Військовий кабінет. Це особливий формат роботи з командувачами, керівниками розвідки, Служби безпеки України, міністром оборони. Голова держави заслухав доповіді генералів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля, Головкома Залужного, керівника ГУР Буданова і керівника зовнішньої розвідки Литвиненка.

Наші стратегічні завдання. Постачання для воїнів – снаряди, техніка. Український оборонно-промисловий комплекс. Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою,

– акцентував Зеленський.

Наприкінці він наголосив, що ворог непростий і простішим не стане, але Україна ставатиме потужнішою. Для того, щоб назавжди зафіксувати в історії, що російська імперія на українську землю більше не прийде.

Звернення Зеленського 26 жовтня: дивіться відео