Суттєве збільшення: в ОПУ назвали плани щодо нарощування кількості зброї у 2024 році

Зараз Україна разом з партнерами шукає необхідні технологічні рішення для того, щоб надалі протистояти Росії та мати змогу просуватися вперед. Нині головне у війні – технологічні інструменти, які Росія не зможе швидко напрацювати.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, збільшення кількості снарядів, дронів, далекобійних ракет – це три основні інструменти, які дозволяють не тільки ефективно стримувати Росію, але і відтягувати окупантів від українських позицій.

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Що потрібно для перемоги України

За два дні Повітряні сили ЗСУ відправили у "вічний політ" п'ять російських літаків. Російські "воєнкори" заявили, що нібито три Су-34 були збиті новітньою зброєю. Окупанти побоюються, що Україна вже отримала винищувачі F-16.

Про F-16 може говорити тільки Президент України або хтось з військових, хто має відповідні повноваження. Так само як і про ракети,

– мовив Подоляк.

Втім, він зауважив, що на Заході розуміють, на якому етапі війни перебуває Україна та які потрібні технологічні рішення. На жаль, Росія досі домінує у повітрі по лінії фронту.

Окупанти використовують керовані авіаційні бомби, балістичну та тактичну зброю, гелікоптери, зокрема К-52, для того, щоб атакувати військових і цивільне населення України.

Ця проблема розв'язується завдяки суттєвому збільшенню систем протиракетної оборони, зокрема фронтових та Patriot, які вміють ефективно працювати з балістикою. Також завдяки якіснішим винищувачам F-16, які дозволять зупинити домінування Росії у повітрі насамперед над лінією фронту,

– зазначив радник голови ОПУ.

Крім цього, Україна повинна наростити використання дронів, дронів-розвідників і систем радіоелектронного контролю (РЕБ). У 2024 році війна матиме інший вигляд з технологічного погляду.

Як змінилося ставлення до України

Протягом 2023 року партнери надали нашій країні озброєння, постачання якого здавалося неможливим. Попри всі труднощі, цьогоріч стався перелам у ставленні світу до України.

Все можливо, все буде надано. Хотілося б тільки розв'язати дві проблеми: кількість і швидкість,

– наголосив Подоляк.

Згідно з соціологічними дослідженнями, західні країни взагалі не готові до війни, яка триває в Україні. Для того, щоб мати змогу протистояти Росії їм потрібно вкладати неспівмірні суми у переоснащення своєї армії, в психологічну підготовку свого населення. Однак це неможливо зробити за 3 – 5 років.

У будь-якому випадку Європа відставатиме від Росії. Нині жодна окрема європейська країна не спроможна перебудувати військову промисловість, аби бути співставною країні-агресору. Європейські держави можуть це зробити тільки разом з Україною,

– сказав радник голови ОПУ.

До того ж європейські країни не зможуть психологічно перелаштувати свої суспільства до готовності жити в умовах війни. Інвестиції, які будуть необхідні для переоснащення своєї армії та свого суспільства в цілому, не співмірні з інвестиціями, які сьогодні потребує Україна.

Сьогодні є розуміння, що варто дати Україні не 30, а 300, наприклад, тих же Leopard чи іншої зброї. А також потрібно побудувати логістичні ремонтні центри в Україні, з урахуванням всіх відкритих і закритих ліцензій, інженерної підготовки того чи іншого персоналу. Це зовсім інший підхід до війни,

– переконаний Подоляк.

За його словами, Україна єдина країна в Європі або в демократичному світі, яка готова протистояти російській досвідченій армії. Партнери повинні продовжувати інвестувати у військові виробництва і в постачання техніки Києву.

Як працював оборонний сектор України у 2023 році

Президент України Володимир Зеленський наприкінці року підбив підсумки 2023 року в оборонному секторі. За його словами, Україні вдалося випустити вже втричі більше зброї та техніки, аніж у 2022 році.

Український лідер зауважив, що суттєво збільшилося виробництво боєприпасів, зокрема, артилерійських. Також Україна на системному рівні розгортає виробництво боєприпасів для вітчизняних дронів.

Важливі результати є й у виробництві ракет. Результати цього вже відчутні,

– мовив Зеленський.

Він додав, що окрему увагу українці приділяють виробництву вибухових речовин та порохів. Це питання досі залишається вкрай складним для більшості світу.

Президент наголосив, що оборонний комплекс України у майбутньому стане частиною міжнародної системи оборони. Нині вже є низка домовленостей щодо виробництва зброї. Йдеться про угоди з провідними країнами світу.