У нас близько 400 поранених та 60 загиблих, – мер Чернігова Атрошенко

Владислав Атрошенко – мер Чернігова – заявив, що у місті загинули вже близько 60 людей. Окрім того, відомо про 400 поранених.

За словами Атрошенка, були випадки, коли після попадання авіабомби, людина просто зникала.

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В нас близько 400 поранених, вже близько 60 загиблих. Були такі випадки, коли людина була в епіцентрі попадання авіабомби, людина просто зникла. Її нема, вона випарувалась, згоріла,

– наголосив Атрошенко.

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