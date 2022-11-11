У нас буде не лише хороший день, а і сон, – у ЗСУ прокоментували синьо-жовті прапори в Херсоні

Після 256 днів окупації у центрі Херсона замайоріли українські прапори. Українське військове командування поки не коментує хід контрнаступу.

Начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що ж означають синьо-жовті прапори в Херсоні, пише 24 канал.

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"Херсон – це Україна": Гуменюк про контрнаступ

Вона наголосила, що це буде натяком не лише на хороший день, а і хороший сон для херсонців.

Вони означають, що Херсон – це Україна, це означає, що херсонці мають витримку, яку ми завжди просимо мати під час військової операції та ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і наразі дають такі прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, а і хороший сон,

– наголосила Гуменюк.

Гуменюк ухилилася від відповіді на питання про те, чи взяли українські бійці місто під свій контроль, адже робота військових ще триває.

Вона також наголосила, що Херсон був нашим завжди, просто тимчасово окупованим. За її словами, "наразі триває військова бойова робота, вона досить важка і потужна". І місцеві жителі демонструють, що вони підтримують саме цю роботу.

Останні новини з Херсону: коротко

Українські захисники продовжують контрнаступ на Херсонщині. Над будівлею Херсонської ОДА замайорів прапор України. Місцеві вийшли на вулиці міста зустрічати українських воїнів.

В українській розвідці повідомили, що Херсон офіційно повертається під контроль України. Повідомляється, що в місто заходять ЗСУ. Окупантів попередили, що кожен буде знищений, якщо чинитиме опір.

Як херсонці зустрічають українських військових – дивіться за посиланням.

Російське міноборони прозвітувало, що повністю перекинули свої війська на лівий берег Дніпра. Там також заявили, що під час відходу не втратила жодної одиниці військової техніки та озброєння. Мовляв, усе забрали з правого берега.

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