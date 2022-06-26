"Нас з чоловіком накрили 2 стіни і стеля": харків’яни дивом вижили під час обстрілу

Ракетні обстріли по території України посилюються. Лише у Харкові за ніч 26 червня окупанти обстріляли три райони. Відомо, що один будинок завалився, сім‘ю накрило стінами та стелею.

Кореспондентка 24 каналу розповіла, що в ніч на 26 червня у Харкові була неспокійною, окупанти завдали ударів по місту. Від обстрілів постраждали щонайменше 3 райони.

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За її словами, в Холодногірському районі дивом вижило подружжя.



Рятувальники дістали подружжя з-під завалів у Харкові / Скриншот з відео

Ракета влучила в двоповерховий будинок, він розсипався і люди опинилися під завалами.

Як тільки почалася повітряна тривога, я навіть не встигла її вимкнути, як нас з чоловіком привалило двома стінами і стелею. Хоча ми не чули ні вибуху, ні удару,

– розповідає потерпіла Ольга Піденко.

Вона каже, що чоловік рукою пробив отвір, щоб був доступ повітря, бо вони були повністю засипані.

Ольга зізнається, що до того, як їх врятували, вона казала чоловіку, що вони прожили щасливе життя. "Ми казала, що ми будемо щасливі і помремо в один день, але лише не так", – додала вона.

За її словами, пізніше подружжя почуло крики, що їх шукають. Приїхали рятувальники, вони годину діставали людей з-під завалів.

"Слава богу, що ми вижили. Нас Бог значить любить. Бо, судячи з того, що сталося, вижити ми не мали", – каже потерпіла.

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У Немишлянському районі Харкова окупанти "Ураганами" обстріляли будинки. Один снаряд також влучив у будівлю лікарні. "Ураганами" накрило і нові житлові багатоповерхівки. Їх обстрілюють вже вдвічі.

Було кілька прильотів. Ми побігли сховалися у ванну, і тоді вже попало в будинок. Ми живемо на 3 поверсі і почули, як сиплеться цегла, тож зрозуміли, що влучило у сусідній будинок,

– каже мешканець Сергій.

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Люди звідти почали виїжджати вже вдруге за війну, бо будинок сильно постраждав. Там перебитий водогін, вода тече просто по стінах.

Третій обстріл був у Шевченківському районі. Там ракета вгатила в приватний сектор, утворилася величезна вирва. Людей там не поранило.

Водночас у Харківській області від обстрілів загинула щонайменше одна людина, також було 7 поранених.

Додамо, що напередодні, у ніч проти 24 червня, окупанти влучили ракетою в спортивний комплекс, де раніше готували олімпійських чемпіонів. Через обстріл у приміщенні спалахнула пожежа на 200 квадратних метрах. Тому споруда зруйнована.