Нас хочуть втягнути у війну, – Лукашенко зробив перелякане й цинічне звернення

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що вторгнення його військ в Україну наразі є небезпечним, це може коштувати країні порушенням їх кордонів.

Таким чином Лукашенко натякнув, що апетити Путіна лише зростатимуть і окрім вторгнення в Україну, він може зазіхнути і на суверенність Білорусі.

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Нас просто хочуть заштовхати на війну в Україну. Спеціально, щоб ми оголили спеціально наші кордони, а потім розберуться з нами. Ми навіть з України не встигнемо повернутись, щоб вас захистити,

– звернувся Олександр Лукашенко до свого народу.

До слова, спершу Лукашенко відкидав залученість Білорусі до бойових дій проти України. Втім, згодом визнав, що з білоруської території випустили ракети по позиціях України. Каже, що це був "вимушений крок".

Наразі українське МВС запевняє, що є дуже мала ймовірність того, що Олександр Лукашенко відправить своє військо до України.

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