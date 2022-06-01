Нас не цікавить Росія, ми повертаємо своє, – ОП про істерику Кремля щодо передачі зброї

Україна не збирається вести бойові дії на території Росії, а тому істерика Кремля щодо передачі зброї Україні – безпідставна та маніпулятивна.

Відповідну заяву озвучив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що нас цікавить лише власна територіальна цілісність.

Увага Уся необхідна зброя буде, у Заходу є консенсус, – Подоляк

Україні потрібна зброя для звільнення українських територій, які тимчасово окупувала Росія. Ми не воюємо на території Росії, нас цікавить наш суверенітет і територіальна цілісність,

– написав Єрмак.

Саме для звільнення української землі та людей необхідна ствольна артилерія, MLRS, системи ППО для захисту неба, танки, авіація.

Союзники чудово розуміють, для чого Україні зброя

Натомість Росія, за словами Єрмака, намагається використати пропагандистські тези, що із західною зброєю Україна буде атакувати російські міста, що є неправдою.

Нас не цікавить Росія, ми повертаємо своє. Це добре розуміють наші союзники. І ми обов'язково виженемо росіян з української землі,

– наголосив керівник ОП.

До слова, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що питання надання зброї має бути закритим в інформаційному просторі доти, поки цю зброю не відправлять на передову.

Мова про РСЗВ – Україна таки отримає необхідну зброю

Ракетні системи залпового вогню здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри. Зокрема, дальність дії РСЗВ майже вдвічі більша, ніж у гаубиць M777, які попередньо надали Україні.

Попередньо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Захід, що постачання Україні РСЗВ може стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

Вчора, 31 травня, стало відомо, що США оголосять про нову підтримку України. Відповідну заяву зробив представник Держдепу. Проте він не уточнював, яку саме зброю відправлять.

Згодом президент Джозеф Байден у колонці для The New York Times написав, що США таки нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них. На його думку, це необхідно задля ефективної боротьби проти російського вторгнення.

Перед цим у США відмовились надати Україні ракетні системи великої дальності: дивіться відео