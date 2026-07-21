Як проходять мітинги, розповідає 24 Канал.
Під час мітингів лунають гасла: "Федоров — міністр оборони!", "Корупція вбиває!", "Нас не збити!", "Одна Україна! Одна єдина! Соборна Україна!" та інші.
Українці увечері 21 липня продовжують збиратися на акції протесту. Люди вимагають повернення Федорова на посаду міністра оборони та відставки головкома Сирського.
Як проходять мітинги, розповідає 24 Канал.
Під час мітингів лунають гасла: "Федоров — міністр оборони!", "Корупція вбиває!", "Нас не збити!", "Одна Україна! Одна єдина! Соборна Україна!" та інші.