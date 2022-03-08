В нас немає більше часу чекати, – Зеленський про гуманітарні коридори для порятунку людей

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове звернення, в якому згадав про важливість гуманітарних коридорів для порятунку людей

Глава держави зазначив, що ми чули багато запевнень та домовленостей про створення гуманітарних коридорів для порятунку громадян.

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Але вони всі не спрацювали. І у мене немає більше часу чекати. У нас немає часу чекати. В Маріуполі немає часу чекати,

– повідомив Володимир Зеленський.

"Це окупанти хочуть, щоб наші люди вмирали. Не ми! Ми відправили колони з гуманітарною допомогою – там усе необхідне. Ми відправили транспорт для порятунку людей", – додав Президент України.

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