У нас немає часу, люди вмирають від гнійних ран, – медик з Маріуполя звернувся до Ердогана

Медик з Маріуполя, кримський татарин, звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Він просить посприяти виведенню людей з "Азовсталі".

Хлопець каже, що він вже навіть не пам'ятає, який сьогодні день війни. На його руках гинуть люди: від куль, від голоду, від нестачі ліків, від жахливих умов.

Важливо Штурм "Азовсталі" триває: захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу

У нас немає часу, я не знаю, чи буде в мене завтра,

– наголосив медик.

Звернення до Ердогана

Хлопець розповів, що він – мусульманин, кримський татарин, походив з Гірея. До окупації вивчав медицину, а тепер надає медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". Каже, що до війни ніколи не бачив смерті, працював у кареті швидкої допомоги. Завжди допомагав людям, чим міг.

Але тут, у 2022 році, боляче спостерігати, як люди вмирають на руках через відсутність антибіотиків, від гнійних ран. Нас постійно бомбардують з повітря, моря і землі,

– наголосив хлопець.

Треба терміново вивести усіх людей з "Азовсталі"

Він додав, що гинуть жінки та діти – ні за що, оскільки ми ні на кого не нападали. Медик просить процедури виведення всіх людей з території "Азовсталі": і цивільних, і військових. Благає припинити цей кошмар.

Хлопець відзначив, що Туреччина та Україна завжди були в тісних стосунках і підтримували один одного. Держава та й сам Ердоган мають велику вагу в політиці нашого регіону.

"Ми не знаємо, куди писати і до кого звертатися. Тому звертаюся до вас особисто. Я щиро вірю, що Всевишній Аллах не залишить наші добрі справи і що ви нам допоможете", – підсумував лікар.

Що відбувається на "Азовсталі"

На "Азовсталь" йдуть важкі бої. Росіяни прорвались на територію та штурмують завод. Сили противника переважають в рази. Однак українські захисники не здаються та продовжують тримати оборону в надскладних умовах.

Крім них, у бункерах "Азовсталі" перебувають близько 500 поранених бійців та сотні цивільних.

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