У нас немає іншого вибору, як перемагати, – Подоляк

9 квітня 2022 , 13:53
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Михайло Подоляк у твітері

Радник керівника Офісу Президента звернувся до українців. Думками щодо ситуації він поділився на 44 день війни.

Подоляк стверджує, що Україна довела – ми вміємо захищати свободу. А росіяни натомість показали себе геть по-іншому. 

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Росіяни довели, що "русский нацизм" має глибоке антилюдяне підґрунтя й завжди закінчується масовими вбивствами. Європа довела, що вміє чекати й сумніватися, чи потрібна Україні зброя,
– заявив Подоляк.

Повне звернення Михайла Подоляка: дивіться відео

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Автор: Оксана Княжик