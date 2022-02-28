Нас обстріляли, але ми пережили цю ніч, – мер Чернігова звернувся до містян з руїн

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до містян. Своє відео він записав на фоні руїн будівель, які понищили російські окупанти.

Очільник міста зауважив: попри те, що Чернігів обстрілюють – цю ніч вдалося пережити. Особливу увагу він приділив згуртованості чернігівців та усієї громади, передає 24 канал.

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Владислав Атрошенко пишається тим, що чернігівці проявляють зорганізованість, бажання захистити місто та відбити ворога. Він зізнався, що щиро радіє від цього.

"Ми вже переживали надважкі часи: Другу світову війну, важкі періоди. Я відчуваю нашу перемогу", – наголосив очільник міста.

Звернення мера Чернігова Владислава Атрошенка, дивіться відео:

Він також попросив містян допомагати волонтерським організаціям, а також громадянам у віці. Також чернігівці можуть долучитися до оборони міста, організації доставки харчів, доставки медикаментів. Мер закликав телефонувати у лікарню та підтримувати зв'язок з територіальною обороною.

Крім того, Атрошенко попросив підходити до військових. Мер розуміє, що їм точно потрібна гаряча їжа та засоби гігієни.

Наша організація, наша згуртованість, ми вистоїмо. Ми переможемо. З нами Бог. З нами правда. Чернігів ніхто нікому не віддасть. Слава Україні!,

– наголосив він.

Очільник міста додав, що саме згуртованість громади дозволяє йому зберігати хороший настрій і бути переконаним у тому, що окупант цю війну програє.

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