У нас однакові цінності, кров одного кольору, – Зеленський закликав США не забувати про Україну

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну США підтримали нас у боротьбі проти окупантів. Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському CBS, у якому закликав штати не забувати про Україну.

Президент України, зокрема, заявив, що українці вірять у справедливість і те, що покараними за воєнні злочини має бути не лише Путін, але й усе причетне російське військове командування. Зеленський наголосив, що те, що зараз відбувається – це геноцид українського народу.

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Зеленський закликав США не забувати про Україну

Наприкінці розлогого інтерв'ю американському ЗМІ Зеленський подякував журналістці за розмову. Президент України побажав жителям США мирного неба над головою і попросив не забувати про нашу країну.

Не забувайте про Україну. Будь ласка, продовжуйте нам допомагати. У нас однакові цінності. У нас однаковий колір крові,

– наголосив Зеленський.

До слова, президент України додав, що ми боремось за свободу і обов'язково переможемо.

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