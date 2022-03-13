У нас половини полку вже практично немає, – в мережу виклали чергову розмову окупанта

Радник очільника МВС України Антон Геращенко продовжує публікувати цикл перехоплених розмов російських окупантів.

Вороги деморалізовані та почуваються покинутими. В той час коли Путін каже, що все йде "за планом", російські солдати чекають, коли це закінчиться.

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Зокрема на цих плівках окупант розповідає, що його полку вже майже немає. Також він запитав, що кажуть по телевізору і коли Путін хоче це все закінчувати.

Діалог російського окупанта з дівчиною:

"– Ну, а ви там як? Твої пацани хоч нормально?

– Ой, та ми збірна солянка, всі хто тут.

– Учора у 331-му полку загиблого оголосили одного офіційно.

– Офіційно одного? Це х*рня. У нас вже полку практично немає! А ще що кажуть? Коли він має намір цю х**ню закінчувати, Путін, бл**ь?

– Він каже, все йде за планом, все йде за терміном. Більше нічого не каже.

– Ясно."

Перехоплення розмови надали союзники української розвідки.

Геращенко нагадав, що створив ютуб-канал, на якому регулярно публікує перехоплені розмови загарбників. Він попросив максимально поширювати їх серед росіян.

Перехоплена розмова окупанта: дивіться відео