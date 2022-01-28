У нас що, у Києві їздять танки, – Зеленський закликав не панікувати

Володимир Зеленський закликав не панікувати через можливість вторгнення Росії. Він наголосив, що публікації західних ЗМІ свідчать про те, що вулицями України їздять танки й проходить мобілізація.

Зеленський 28 січня зустрівся з іноземними ЗМІ, аби відповісти на запитання про найактуальнішу тему – загрозу повномасштабного нападу Москви на Україну.

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Президент закликав не панікувати

Глава держави розкритикував інформаційну політику країн Заходу. Адже з повідомлень у їхніх ЗМІ складається враження, що в Україні триває мобілізація, а вулицями міст вже їздять танки.

Я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж у пік навчань. Тоді вона теж була дуже гостра. Але тоді такої інформаційної політики не було. Я говорив з президентом США, що ця політика повинна бути виваженою,

– наголосив Зеленський.

Він запропонував, аби західні журналісти приїхали до Києва, аби побачити, чи їздять його вулицями танки. "Якщо ви не в Україні, то створюється таке враження", – додав політик. Однак звернув увагу, що насправді це не так, а Україні не потрібна така паніка.

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