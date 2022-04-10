У нас свої плани, – Кулеба про призначення "сирійського м'ясника" командувачем штурму України
Джерело:CNN
План Росії на швидке захоплення України провалився. Тож там вирішили його змінити. А разом з ним і виконавця кремлівських наказів. Однак це не завадить Україні дотримуватися свого плану щодо захисту.
Тепер вторгненням до України керуватиме генерал Олександр Дворніков, який до цього мав досвід війни в Сирії. Саме там він отримав прізвисько "сирійський м'ясник" за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.
Варте уваги Росіяни намагаються завершувати підготовку до широкомасштабного вторгнення на Сході, – Генштаб
В Україні доволі стримано поставилися до такої зміни керівництва в окупантів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з цього приводу заявив, що початковий план Росії щодо вторгнення в Україну "провалився" і що "історія покаже, чий план переважить".
"Тепер у них інший план, а у нас свої", – заявив Дмитро Кулеба.
"Що б Росія не планувала робити, ми маємо свою стратегію, і ця стратегія базується на припущенні, що ми виграємо в цій війні та звільнимо наші території", – наголосив український дипломат.
Дивіться відео про генерала Залужного, який керує українським Генштабом ЗСУ