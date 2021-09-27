Відкривається новий фронт, – Лукашенко заявив про загрозу з боку України через НАТО

Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні України та Білорусі відкривається новий "фронт". Мовляв, все тому, що на територію нашої держави "тягнуть війська НАТО".

Ми бачимо ознаки непристойних дій щодо Білорусі, – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі 27 вересня заслухав доповідь силовиків про ситуацію на кордоні. За підсумками він доручив прикордонникам бути особливо уважними на кордоні з Україною.

Цікаво Росія нав'язує, – військовий експерт сказав, чи загрожує Україні зброя, яку купує Лукашенко

У Польщі розгортають війська. До того ж іноземних держав, перш за все США. Ми бачимо, як Литва лізе в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше – це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять,

– заявив диктатор.

За його словами, в Україні під виглядом навчальних центрів "створюють бази США". Там спецслужби буцімто навчають білоруських біженців працювати проти Мінська. Лукашенко вирішив, що йому слід на це якось реагувати.

Ба більше, біля кордону Білорусі з Україною буцімто знаходять схрони зброї. Це, на думку Лукашенка, "ознаки непристойних дій" зі сторони Києва.

Без Путіна нікуди

Усю цю "ситуацію з розміщенням військ НАТО в Україні" диктатор обговорив з очільником Кремля Володимиром Путіним. Політики домовилися "схвалювати дії у відповідь".