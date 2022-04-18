У нас все добре завдяки ППО, нічого надзвичайного не сталося, – мер Василькова

Російські окупанти вранці 18 квітня атакували з повітря Васильків, що на Київщині. Система протиповітряної оборони знешкодила загрозу.

Очільниця громади Наталія Баласинович повідомила, що ситуація залишається під контролем.

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Для рашистів немає нічого святого й навіть початок Страсного тижня не зупинив цих варварів. Завдяки нашій ППО все добре,

– сказала пані мер Василькова.

За її словами, наразі місцеві жителі можуть почути вибухи – триває детонація, ймовірно, уламків ракет. Наталія Баласинович закликала громадян бути пильними.

"Як тільки ви бачите пожежу чи її початок одразу інформуйте ДСНС або мене. Будьте пильними, нікуди не лізьте, не займайтеся блогерством, нічого не знімайте. Бережіть себе, все буде добре", – додала вона.

До слова, раніше у мережі 18 квітня оприлюднили дані про вибухи у Василькові, що на Київщині.