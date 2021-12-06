Вся база в портретах людей, на яких ми орієнтуємось, – Коцюбайло про військову тяглість

Дмитро Коцюбайло став першим добровольцем, якому присвоїли звання Герой України. Він наголошує, що кожен з українських захисників бере за приклад з історії те, що йому ближче, – козаки чи УПА.

Коцюбайло наголосив, що у його підрозділі є люди з різних регіонів. Вони усі відчувають військову тяглість: влаштовують лекції, читають книги та обговорюють.

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Кожен бере за приклад те, що йому ближче

Кожен бере собі за приклад те, що йому ближче. Хтось Холодноярців, хтось Запорізьких козаків. Я от, наприклад, із Західної України, то мені дуже близька історія УПА. В нас вся база в портретах людей, на яких ми орієнтуємось,

– повідомив Коцюбайло.

Герой України наголосив, що воїн – це не лише м'язи та автомат, дуже важливо – це те, що всередині. За словами Коцюбайла, війна полягає і у спілкуванні між собою та уникненні конфліктів, адже у всіх – єдина мета.

Бійці постійно обговорюють свої проблеми та претензії, – Коцюбайло

Ми кожного тижня збираємося всі разом, сідаєм і говоримо. Про те, в кого які претензії, які проблеми, потім обговорюємо, хто що прочитав, наприклад, новини обговорюємо. Потім я пояснюю хлопцям, що ми найближчим часом будемо робити й чому,

– пояснив Коцюбайло.

Коцюбайло першим серед добровольців став Героєм України

Зазначимо, що Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" першим в Україні серед добровольців отримав звання Героя України. Нагороду у Верховній Раді йому вручив президент Володимир Зеленський.

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Що відомо про Дмитра Коцюбайла:

Звання Героя України Дмитро Коцюбайло отримав за мужність та особистий внесок у захист держави.

Дмитро – родом з Івано-Франківщини. У 21 рік він став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти ДУК "Правий сектор".

Герой України нещодавно повідомив, що довіряє західній розвідці щодо загрози для України з боку російського кордону. Коцюбайло розповів про наслідки, які це може мати.

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