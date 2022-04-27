У нас є інструкція, що потрібно робити у місті після деокупації, – Тимошенко

Заступника керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, як відбувається відновлення міста після російської окупації.

Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу Рада повідомив, що постійно був на зв'язку з мером Бучі Анатолієм Федоруком.

До теми Жахливі кадри руйнувань у Горенці під Києвом показали у CNN

За його словами, вони навіть намагалися вивести мера з міста. Проте він, як і 99,9% країни, показав, що справжній українець та патріот міста, своєї громади – не виїхав.

Як відбувається відновлення

Заступника керівника ОП пригадав, коли російські військові вийшли з Бучі, вони одразу приїхали до Анатолія Федорука.

В перші дні усі мери з Київської, Сумської, Чернігівської областей – були в такому стані, коли не розуміли що далі робити,

– пригадав Кирило Тимошенко.

"Я їм говорив: "Хлопці, нам треба, щоб люди усі разом були зайняті відновленням інфраструктури – чистили вулиці, прибирали", – додав Тимошенко.

Крім того, він зазначив, що є ціла інструкція, яку відпрацювали на прикладі Бучі. Тобто що потрібно робити в кожному місті, в кожному селищі, коли воно деокуповане. Починаючи від ДСНС, поліції, які проводять розмінування, згодом заходять комунальники, потім приходять волонтери.

У нас вже великий волонтерський батальйон – саме тих, які займають прибиранням завалів та прибиранням вулиць,

– зазначив Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що ці добровольці переїжджають з міста до міста. Їм поставили модульне містечко, де вони можуть проживати якийсь час. Зараз позамовляли багато таких будиночків для тих, хто приїжджає з інших регіонів для розбору.

"На прикладі продуктових наборів в нас вийшло призначити області-партнери. Наприклад, за Чернігівську відповідає Рівненська та Дніпропетровська. Вони роблять місячні продуктові набори, які видаються людям. Так само ми зробили щодо будівельників та різної техніки. Тобто усі області відповідають за інші області", – пояснив Тимошенко.

Дивіться відео про Бучу після звірства російських окупантів