У нас є спроможність превентивно працювати щодо російських територій, – Зеленський

Наразі ситуація на Півночі країни загострюється через погрози Росії втягнути у війну Білорусь. Втім, Україна має можливість не лише захищатися, а й бити по російській території.

Про таке 21 травня поіфнормував президент Володимир Зеленський.

Як глава держави коментує можливі загрози?

Президент відвідав Славутич, де поспілкувався з керівниками північних регіонів – Київської та Чернігівської областей.

Мовиться про зміцнення оборони прикордонних регіонів, зокрема, будівництво фортифікаційних споруд у прилеглих до Білорусі, а також Брянської області Росії – "звідти може бути загроза", – зауважив президент.

Втім, він зазначив, що Україна готова відповідати. Ба більше, глава держави натякнув на можливість превентивних ударів по російській території.

Не забув Зеленський згадати й про керівництво Білорусі: Путін нібито намагається втягнути Лукашенка у війну, тож останній "має бути в тонусі, тобто реально відчувати, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України".

Ми пам’ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно,

– підкреслив Зеленський.