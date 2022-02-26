Я вірю, що місто має вистояти, – мер про бій у Василькові

Вночі 26 лютого триває важкий бій за Васильків. Мер Наталія Баласинович розповіла, яка зараз ситуація у місті.

Телефоном міська очільниця розповіла, що у Василькові станом на 4:00 ранку ведуть запеклі бої.

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Я пишаюсь ППО, – мер Василькова

В той самий час я пишаюсь нашими друзями – 40-ою бригадою і нашим ППО, які знищили літак з ворожим десантом, ворожий вертоліт,

– сказала Баласинович.

Очільниця міста розповіла, що уламки літака упала на територію її рідного селища. На центральній вулиці Василькова – дуже гаряче, ідуть бої та обстріли ракетами.

Десант висадився прямо на полях

Ворожий десант висадився прямо на полях місцевих жителів і зараз з ними б'ються українські військові. До протистояння долучилась територіальна оборона Василькова.

Зазначимо, раніше, за попередньою інформацією над Васильковим збили штурмовик та гелікоптер, а також Іл-76 з ворожим десантом.

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