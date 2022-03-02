У нас загиблі та постраждалі, – на Полтавщині в лікарнях з пораненнями перебувають 112 людей
Джерело:телеграм Дмитра Луніна
На Полтавщині у лікарнях перебуває понад сотня людей. Мовиться про поранення як військових, так і цивільних українців.
Відповідну інформацію повідомив у телеграмі глава Полтавська ОДА Дмитро Лунін. Це трапидось 2 березня – на сьомий день війни, яку Росія почала проти України.
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На Полтавщині є вбиті та поранені
Україна героїчно б'є окупантів. Але, на жаль, у нас теж є загиблі та поранені. Це війна. На Полтавщині на 2 березня в лікарнях перебувають 112 людей – військових та цивільних,
– написав Лунін.
Глава Полтавської ОДА заявив, що люди із різними ушкодженнями, пов'язаними з воєнними діями. Їм надають допомогу.
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