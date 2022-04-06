Нас заливатимуть грошима, – Фурса спрогнозував швидке відновлення економіки України після війни

Питання того, як швидко можна буде відновити економіку України залежить від того, як довго триватиме війна.

На відновлення економіки може піти щонайменше 3 – 5 років. Такий прогноз зробив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, треба розуміти, що ми входили у цю війну під час найвищого рівня добробуту: ВВП був найбільшим за всю історію, доходи громадян теж. Такого ще кілька років точно не буде.

Для того, щоб знову дістатися тієї точки 24 лютого знадобиться, напевне, 3 – 5 років, зазначив банкір.

Однак є й добра новина. У нас буде дуже активна підтримка наших західних партнерів. Інфраструктурний план по відновленню точно буде. Тобто, нас будуть заливати грошима,

– наголосив Фурса.

Питання полягає в деяких речах:

чи будемо ми при цьому робити реформи, щоб ці гроші не розікрали;

як швидко ми зможемо опрацьовувати ці гроші з відновленню України.

Разом з тим, як він додав, ті прогнози, які зараз складають міжнародні організації, кажуть про те, якщо війна ще триватиме 1 – 2 місяці, падіння буде економіки буде дуже сильним – у середньому на 30 – 35%.

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