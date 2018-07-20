NASA показало неймовірне фото атмосфери Юпітера

В NASA оприлюднили новий знімок атмосфери Юпітера, зроблений міжпланетною станцією Juno при зближенні з планетою.

Фото опублікували на сайті космічного агентства.

На знімку у детальних фарбах можна побачити атмосферу Юпітера. Зокрема, видно верхні аміачні хмари, які мають форму смуг, паралельних екватору.

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Темні смуги – це низхідні потоки, а світлі – теплі висхідні. В агентстві попередили, що кольори трішки відкоригували, щоб домогтися більшої контрастності.

Щоб зробити знімок, станція Juno пролетіла на висоті 6200 кілометрів над хмарами Юпітера.

Новий знімок атмосфери Юпітера

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