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NASA показало неймовірне фото атмосфери Юпітера

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Хмари на Юпітері
Хмари на Юпітері / NASA

В NASA оприлюднили новий знімок атмосфери Юпітера, зроблений міжпланетною станцією Juno при зближенні з планетою.

Фото опублікували на сайті космічного агентства.

На знімку у детальних фарбах можна побачити атмосферу Юпітера. Зокрема, видно верхні аміачні хмари, які мають форму смуг, паралельних екватору.

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Темні смуги – це низхідні потоки, а світлі – теплі висхідні. В агентстві попередили, що кольори трішки відкоригували, щоб домогтися більшої контрастності.

Щоб зробити знімок, станція Juno пролетіла на висоті 6200 кілометрів над хмарами Юпітера.

Новий знімок атмосфери Юпітера

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Теги: Техно Космос Юпітер NASA
Джерело: 24 канал
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