Канада не може передати обіцяний NASAMS Україні: проблема з грошима від США

Україна все ще не отримала від Канади комплекс протиповітряної оборони NASAMS. Причиною цього стали проблеми з фінансуванням від Сполучених Штатів. Тож, доля комплексу буквально у підвішеному стані.

Як зазначають у виданні, минув понад рік, а Канада все ще не змогла виконати свою обіцянку. Україна все ще не отримала ракетний комплекс вартістю 406 мільйонів доларів, щоб протистояти російським атакам.

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Канада не отримала кошти від США

Міністр національної оборони Білл Блер цього тижня перебував в Едмонтоні. Свій візит він здійснив, щоб оголосити про інфраструктурний проєкт вартістю 45 мільйонів доларів на базі CFB в Едмонтоні. Він наголосив, що проблема, пов'язана з NASAMS для України, – на державному рівні.

Відомо, що Канада виділила ці кошти за контрактом зі США. Але коаліційна закупівля все ще перебуває у підвішеному стані.

Американці повинні забезпечити фінансування, щоб завершити контракти (з виробником Kongsberg Defence and Aerospace – 24 Канал),

– сказав Блер.

За його словами, без відповідної угоди на покупку норвезького новітнього ЗРК NASAMS у рамках звичайного процесу закупівель пішли б роки.

Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні,

– констатував Блер.

Нагадаймо, що у січні 2023 року Оттава оголосила, що для посилення оборони України передасть системи ППО. Блер наголосив, що "ми пообіцяли це", і що Україна цього потребує. І що в Канаді прагнуть, щоб NASAMS були якомога швидше поставлені.

Журналісти зазначають, що покупка NASAMS – чималий подарунок Канади для України, який коштує понад 370 мільйонів доларів, виділених на проєкти військової інфраструктури по всій Канаді впродовж дев'яти років.

Як зазначив Блер, усі сторони розуміють важливість цього проєкту.

Безумовно, посол США був чудовим і відстоював наші інтереси перед своїм урядом, і я розмовляв з міністром оборони. Вони розуміють, що ми відчуваємо сильне відчуття терміновості,

– сказав він.

Звернімо увагу, що Блер минулого тижня перебував в Україні разом з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Він також зустрівся з міністром стратегічної промисловості та міністром оборони України задля обговорення зусиль Канади щодо підтримки нашої держави.