Населення містечка Бобров: у Міноборони потужним роликом відзначили 20 тисяч загиблих окупантів

15 квітня 2022 , 19:09
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Джерело:

Міністерство оборони України

Українські герої станом на 15 квітня знищили понад 20 тисяч російських окупантів. У Міноборони України зауважили, що ця цифра – дорівнює населенню містечка Бобров Воронезької області.

Також з цієї нагоди у Міноборони поділилися потужним роликом. Росіян у відео попередили: ніхто не питає, скільки їх, питають лише, де вони. 

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З 24 лютого в Україні закінчили свій життєвий шлях 20000 російських солдатів. Для прикладу: це дорівнює населенню містечка Бобров Воронезької області,
– мовиться у повідомленні.

За 51 день війни ЗСУ знищили:

  • 163 літаки;
  • 756 танків;
  • 1976 броньованих машин;
  • 366 артилерійських систем.

У Міноборони відзначили 20 тисяч загиблих окупантів: дивіться відео

 

 

Автор: Мар'яна Бекало