Наш противник цієї ночі буде спати погано, – голова Миколаївської ОВА про ситуацію в області

Росія в істериці від того, що вже майже цілих 7 днів не може окупувати жодного великого міста України. Тим часом Миколаївська область, відбиваючи наступ ворога, готується давати ще більш впевнену відсіч.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що станом на 22:55 2 березня області надають неймовірно велику гуманітарну допомогу. Вона справді знадобиться, якщо окупант спробує взяти Миколаїв в оточення, однак містяни, влада і ЗСУ намагатимуться не дати агресору можливості це зробити.

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Нове озброєння

Віталій Кім зазначає, що в область присилають дуже багато зброї, яка допоможе вигнати окупантів з української землі. Голова ОВА обіцяє, що не розповість, коли вони отримають для захисту новенький Javelin доти, поки не доведеться його використати на загарбниках.

Активні бої

Зараз в області тривають бої у Вознесенську – там наразі перебуває близько 130 піхотинців, 30 танків і БМП. Мародери вже пограбували магазини, вкрали їжу і позабирали від місцевих мешканців "якихось поросят". Протистояння триває. За наших хлопців у Вознесенську тримають кулаки – окупанта вже вдалось не пустити на інший берег, підірвавши мости.

Єдиний для них вихід (окупантів – ред. 24 канал) – це відступати до іншої громади, де такі ж люди, у яких сил ще багато. Гадаю, наш противник цієї ночі буде спати погано, тому що ми на своїй землі, ми знаємо особливості ландшафту, знаємо мапу, а вони у трьох соснах губляться,

– наголосив Віталій Кім.

"Сьогодні хлопці дістали з БТРа GSM-карту, яку вони використовували для навігації. Тому сьогодні їм точно не весело буде спати, але подивимося. Багато техніки заїжджає, сьогодні приблизно 300 – 400 одиниць заїхали знову через Снігурівку, каталися там щось, маневри робили, щоб їх не розбомбили. Ну, але нехай катаються, нехай заморюються, а ми почекаємо", – додає очільник Миколаївської ОВА.

Нова стратегія

За словами Кіма, окупанти десь та й мають зупинитись, і тоді їм передадуть "привіт". Безліч мешканців уже чекають на це.

Крім того, до області приїхало багато протитанкових установок, тероборона краще оснащена, а міста Миколаївщини, відповідно, стали ще більш захищеними. Наразі область працює над новою стратегією захисту Миколаєва.

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